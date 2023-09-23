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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف: أرمينيا وأذربيجان قاموا بتسوية الوضع بالفعل

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم السبت، إن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورنو كاراباخ، وإن قوات موسكو ستساعد في ذلك.

 

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واتهم لافروف دول الغرب بمحاولة فرض نفسها كوسطاء بين البلدين، وهو ما قال إنه غير مطلوب.

وتابع لافروف: «قامت يريفان وباكو بتسوية الوضع بالفعل».

وأضاف: «حان الوقت لبناء الثقة المتبادلة، هناك قوات روسية ستساعد في ذلك بالتأكيد».

ولروسيا قوات لحفظ السلام في ناغورنو كاراباخ، الجيب الأرمني الانفصالي داخل أذربيجان حيث شنت باكو هجوما الأسبوع الماضي.

وذكرت السلطات العرقية الأرمنية في الإقليم الانفصالي ‬‬‬اليوم، إن بنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع أذربيجان يجري تنفيذها، بما في ذلك إجلاء الجرحى وتوصيل المساعدات الإنسانية.

 

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