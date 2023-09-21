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الخميس 21 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لتعزيز العلاقات العربية الروسية أبو الغيط يلتقي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة

أبو الغيط يلتقي لافروف
أبو الغيط يلتقي لافروف على هامش أعمال الجمعية العامة


التقى السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء 20 الجاري في نيويورك بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وذلك خلال مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام بأن الطرفين بحثا خلال اللقاء عدداً من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وقال رشدي إن أبو الغيط حرص على إطلاع لافروف على خلاصات الاجتماع الوزاري الذي عُقد على هامش الجمعية العامة لتعزيز المبادرة العربية للسلام، وذلك برعايةٍ عربية أوروبية مشتركة، مشيراً إلى أهمية مشاركة روسيا في هذا الجهد الرامي إلى الحفاظ على حل الدولتين، والإبقاء على مبادرة السلام العربية على الأجندة الدولية.

وأضاف رشدي أن أبو الغيط ناقش مع لافروف سُبل تعزيز العلاقات العربية الروسية، في إطار التعاون القائم بين الجانبين والذي يجسده منتدى التعاون العربي الروسي المُزمع عقد دورته القادمة قبل نهاية العام.
     

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