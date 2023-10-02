حماقي في الإسكندرية| حشد جماهيري بـ أولى لياليه الخريفية

قدم الفنان محمد حماقي، حفل جماهيري مميز مع جمهور الإسكندرية، بالتزامن مع بداية موسم الحفلات الخريفية قبل حلول فصل الشتاء.

لقطات من حفل حماقي في الإسكندرية

شهد الحفل حشد جماهيري كبير وتفاعل غنائي ضخم مع وصلة حماقي الغنائية التي استمرت لما تقرب من ساعتين، قدم فيها حماقي عدد من أغانيه الجديدة التي طرحها هذا الصيف وحققن رواج جماهيري كبير وملايين المشاهدات على يوتيوب ومنصات الموسيقى ومنها “لمون نعناع، حبيت المقابلة”، بجانب “نفسي أبقى جنبه، مابلاش، أجمل يوم، حاجة مستخبية، وافتكرت، قدام الناس، من قلبي بغني”.

تلقى حماقي عدد من الهدايا من الحضور، حيث حرص على استلامها شخصيًا والتقاط الصور التذكارية مع اصحابها.

أغاني حماقي الصيفية وموعد طرح ألبوم 2023

كانت قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

ومن المقرر أن يستكمل حماقي إصدارات ألبومه الجديد خلال موسم الشتاء الغنائي لهذا العام، حسب ما صرح في إحدى لقاءاته الإعلامية بعد حفل الكويت .

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد امال انا ليه مش شايف حد ”.