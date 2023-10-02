النائب أحمد نويصر: كلمة الرئيس السيسي في حكاية وطن كشفت للمصريين جميع التحديات والمعوقات

ثمن النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، مؤكدًا أنها جاءت كاشفة لكل الحقائق.

وقال النائب أحمد نويصر إن كلمة الرئيس السيسي كشفت للمصريين بكل الصدق والأمانة جميع التحديات والمعوقات التى واجهت الدولة المصرية منذ بداية فترة حكمه والعمل على مواجهتها من أجل بناء وطن قادر على مواجهة كافة التحديات التي مر بها خلال الفترة الماضية.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن تأييد ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي أطلقها فى جميع أنحاء البلاد لكى يحقق العديد من الإنجازات خلال الـ6 سنوات القادمة فى إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية، موضحاً أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة تجسيد وتوثيق حقيقين لجميع الإنجازات المتعددة التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها خلال فترة حكمه منذ عام 2014 والتي جاءت بعد جهود مُضنية في إطار بناء الجمهورية الجديدة التي يُؤسس لها الرئيس السيسي.