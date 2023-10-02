برنامج إكس فاكتور | موعد العرض وحكايات مواسمه السابقة

تنطلق أولى حلقات برنامج إكس فاكتور، الليلة، في موسمه الخامس، وذلك بعد 8 سنوات من التوقف، مع مجموعة مميزة من مواهب الغناء من أنحاء الوطن العربي

موعد عرض الحلقة الأولى من إكس فاكتور الموسم السادس

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من برنامج إكس فاكتور في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات عبر قناة دبي الفصائية.

أعضاء لجنة تحكيم إكس فاكتور 6

تضم لجنة تحكيم برنامج إكس فاكتور في موسمه السادس كلا من الفنانة أنغام والفنان راغب علامة والفنان عبد الله الرويشد

تغاصيل عودة إكس فاكتور بعد 8 سنوات

ويعد موسم إكس فاكتور هذا العام عودة قوية لبرنامج المواهب الغنائية بعد توقف دام لـ 8سنوات، قُدمت فيها عدد من المواسم الناجحة مع أشهر نجوم الغناء.

قُدم الموسم الأول والثاني مع أنوشكا وخالد الشيخ ونيللي وميشال إلفتريانس

والثالث كان مع وائل كفوري وكارول سماحة وحسسن الجسمي.

أما الرابع فكان مع إليسا وراغب علامة ودنيا سمير غانم.

وكان الخامس قبل التوقف شارك فيه كلا من نجوى كرم وماجد المهندس وصابر الرباعي ودنيا سمير غانم.