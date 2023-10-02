التفاصيل الكاملة لوصلة ردح بين مي العيدان وفجر السعيد مع أنغام

قدمت المطربة المصرية أنغام ابنها للجمهور على المسرح خلال حفلها الأخير في الكويت ضمن فعاليات مهرجان "ليلة عمر" يوم الجمعة الماضي، وقالت: "ابني فهد كويتي الجنسية، لازم ييجي يزور بلده، شفتوا القمر الكويتي دا؟ مبروك عليكم وعليا يتربى في عزكم، وبعدها شن عدد من المذيعات هجومًا عليها غير مبرر وكانت في المقدمة الإعلامية فجر السعيد.

فجر السعيد تفتح النار على أنغام

شاركت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جمهورها بالفيديو الذي ظهر فيها ابن المطربة أنغام على المسرح وانتقدت أنغام بشكل حاد وعنيف.

وكتبت فجر السعيد تويتة عبر حسابها الخاص على موقع التويتات الشهير "أكس": "لو القانون بيدي لن أعطي ابنك الجنسية حتى وإن كان والده كويتي أولا لأنه مولود في مصر ولم ير الكويت في حياته لهجته مصرية وولائه لمصر ولا يحمل ولاء للكويت واتحداج إذا يعرف شي عن تاريخ الكويت".

واستكملت حديثها : "بما إن القانون المصري يسمح بتجنيس أبناء المصريات فياليت تجنسينه مصري ويترك الجنسية لمن يستحقها من أبناء الكويتيات الذين لم يروا وطن سوا الكويت ودرسوا كل المراحل الدراسية فيها وكلامهم كويتي وروحهم كويتية ومحرومين من الجنسي".

كما قالت: "عشان ولد أنغام اللي أبوه يجيد الحديث باللهجة الفلسطينية أكثر من الكويتية تبعًا للهجة والدته المتجنسة وما زالت تتكلم فلسطيني وتربي عيالها على اللهجة الفلسطينية".

اختتمت رسالتها قائلة: "أوقفوا تجنيس زوجات الكويتيين وأوقفوا عبث جناسي أبناء الكويتيين اللي تربوا عند أمهاتهم بره وولائهم للوطن الذي عاشوا فيه وربتهم الأم على حبه".

مي العيدان تساعد فجر السعيد وتهاجم أنغام

وقد أعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر التغريدة التي كتبتها الإعلامية فجر السعيد، وقالت: "متشكرين على الترند الذي صنعته بنجلك عبد الرحمن باشا فهد الشلبي، لأنه صنع الترند أكثر من حفلك".

أضافت: "عبدالرحمن بالطبع كويتي بالاسم والعصب والتبعية فقط، لكنه لا يجيد التحدث بالكويتية نهائيًا، لأنه دخل البلاد لأول مرة معك".

وأضافت: "الولد عمره ١٧ سنة و١٠ شهور حيستلم قريبا الجنسية الكويتية خلال أيام ودي جنسية كاملة الدسم جنسية تشر فلوس ومع تعويم الجنيه تحويل الدينار بقى جامد ثانيا لو كان همك الأمور الإنسانية كنت جيتي ربيتي الولد بالكويت بين أهله".

وتابعت: "لما طلع لك على المسرح يلبس لبس بلده الدشداشة والغترة والعقل لأن الحفلة هي في بلده وبيته مش طالع بدلة كأنه عنده ملاحقه على الفقرة وحكاية اعتبره احنا نعلمه الكويتي على كبر يا حبيبتي التعليم بالصغر كالنقش بالحجر

أنغام تعلق بالتجاهل على فجر السعيد ومي العيدان

لم تعلق المطربة أنغام على الهجوم الذي لاحقها من قبل الإعلامتين فجر السعيد ومي عيدان وأكتفت أنغام أن تنشرت مجموعة صور لها من حفلها الأخير بالكويت ضمن فعاليات مهرجان " ليلة عمر" بالكويت.