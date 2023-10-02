بشرى تستعرض سيارتها الفارهة بلوك جذاب وملامح مختلفة

شاركت الفنانة بشرى متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أثناء جلوسها داخل إحدى السيارات الفارهه ذات اللون الأصفر.

الفنانة بشرى

وظهرت بشرى بفستان قصير وفضفاض باللون الأزرق، بنصف أكمام ومُزين بالريش الأزرق، مما أعطى لمسه أنيقة للفستان، وانتعلت حذاء مسطح باللون الأزرق مع البرتقالي؛ ليتماشى مع لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، خطفت الفنانة بشرى الأنظار بتصفيفة شعر مميزة، فإعتمدت صيحة الويفي، وقامت بتثبيت أحد الجوانب بإكسسوار الشعر، وتركت باقي خصلاتها تتدلى على الجانب الأخر بشكل ناعم ومرتب.

ووضعت بشرى مكياجًا جريئًا، فقامت بوضع الكحل والماسكرا بالإضافة إلى الآيشادو الأزرق مع النود؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا.

بشرى

وحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الجذاب.