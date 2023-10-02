والده ضحية مشاجرة البلطجية: "أبني راح دون ذنب"

كلمات ممزوجة بدموع الفاجعة قالتها والده "نادر"صاحب مقهي والذى قتل اثناء مشاجرة بين بلطجية داخل المقهي الخاص به ليسقط ،من بين أيديهم جثة غارقة فى بركة دماء دون ذنب، هذة اللحظة كانت منطقة المقطم بالقاهرة على موعد مع جريمة مأساوية.

التقت بوابة "الوفد" بوالده الضحية وقدمنا لها واجب العزاء ، وروت لنا تفاصيل تلك الجريمة البشعة وهى فى حالة انهيار، إن نجلها استأجر محل وافتتحه مقهى ليكون مصدر دخل لهما وكان يعمل معه شقيقة ويدعي "خالد" وبعد أسبوع من أفتتاح المقهي حدثت مشاجرة بين عدد من الأشخاص دون أن يكون نجليها طرفا فيها.

محرر الوفد مع اوالده الضحية

وأضافت والدة الضحية: بعد مرور أيام من المشاجرة،جاء أحد أطراف المشاجرة وجلس بالقهوة ، وفجأة ظهر الطرف الآخر ومعهم أسلحة نارية "خرطوش" واطلقو طلقات نارية داخل المقهي لتصيب الأعيرة نجليها وسط اندهاش اهالي المنطقة مرددة"ابني راح بلاش دون ذنب".

وأكملت والدة المجني عليه: اثناء عمل الضحية بالمقهي وشقيقة ،سماع دوي اطلاق نار حاول "ابني" وشقيقه التدخل لفض المشاجرة أو طرد البلطجية من مكان عملهم لكن كان نصيب "نادر" طلقة خرطوش في الصدر أنهت حياته ليسقط جثة هامدة فى الحال، كما أصيب شقيقه برش خرطوش فى البطن مشيرة إلى أنه خضع لعملية جراحية ومكوثه بالعناية المركزة بسبب خطورة حالته اسال الله الشفاء العاجل له، وتناشد جهات التحقيق بسرعة القصاص من المتهمين مرددة" ابني كان محترم ومكنش بتاع مشاكل كل ثقة بالقضاء المصري وحسبي الله ونعم الوكيل".

الضحية نادر

وكانت قد أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة مقتل شاب وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب المزاح في منطقة المقطم ثم جدد حبسهما على ذمة التحقيقات.

تبين من خلال التحريات بأن المتهمين تشاجروا مع بعضهما أثناء جلوس أحدهما على الكافية، على أثرها أقدم الطرف الاخر وأطلق طلقات خرطوش بطريقة عشوائية وفتسبب في مصرع قهوجي وإصابة شقيقه اثناء وقوفهما داخل الكافية.

تم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة محضرواخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.