وكيل تعليم الوادي الجديد يحاور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد اليوم الإثنين جولاته التفقدية لمتابعة العمل بالمدارس ومتابعة سير منظومة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية.

أشاد وكيل التعليم بالوادى الجديد بالتزام الطلاب بالزى والظهور بالمظهر اللائق والمشرف وكما قام بفتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب حول التدريبات العملية بالمدرسة ومدى الاستفادة منها

واستمع السيد عبد العزيز أيضًا إلى احتياجات المدرسة وتحدياتها، ووعد بمتابعة هذه الاحتياجات والعمل على توفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافها التعليمية. كما تم التطرق أيضًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور لضمان توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وجود بيئة تعليمية مناسبة وتجهيزات متطورة

نوه سيد عبد العزيز بأهمية وجود بيئة تعليمية مناسبة وتجهيزات متطورة تسهم في تعزيز قدرات الطلاب وتهيئة أفضل فرص التعلم.

وقد أكد وكيل التعليم بالوادي الجديد على أهمية تطوير برامج التدريب العملي بالمدرسة، حيث يساهم ذلك في تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل. كما تحدث السيد عبد العزيز عن أهمية التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، حيث يمكن لهذا التعاون أن يدعم مسار التعليم ويوفر فرصًا إضافية للتعلم والتطور الشخصي.

هذه الزيارات التفقدية تأتي في إطار سعي وزارة التعليم لتعزيز جودة التعليم وتحسين بيئة المدارس. وتعد الزيارات منصة للتواصل المباشر والاستماع لاحتياجات المدارس وطلابها، وتوفير الدعم والتوجيه اللازم للارتقاء بمستوى التعليم.

وبنهاية الجولة، عبّر السيد عبد العزيز عن رضاه وتقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في المدرسة وأشاد بالتزام الطلاب وحرصهم على تحقيق أقصى استفادة من التدريبات العملية. كما أكد على أهمية دور المدرسة في تأهيل الطلاب لسوق العمل وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم العملية.

كما أعرب المهندس سيد عبد العزيز عن شكره وتقديره للعاملين بالمدرسة، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في توفير بيئة تعليمية فعّالة وتحفيزية. كما أشاد بالانضباط والتفاني الذي يظهره الطلاب في أدائهم اليومي.

ويؤكد المهندس سيد عبد العزيز التزامه واهتمامه بمتابعة تطورات المدارس في الوادي الجديد وتحسين آليات العمل التعليمية. وأعلن عبدالعزيز بانه سوف تستمر هذه الجولات وتشمل المدارس الأخرى في المنطقة، بهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتوفير فرص تعليمية متميزة للطلاب وان الجولات الوكيل للمدارس جزءًا من استراتيجية تطوير التعليم في الوادي الجديد، حيث يهدف إلى متابعة جودة التعليم والتأكد من تنفيذ الأنشطة التربوية والتدريبية بكفاءة. وستستمر هذه الجولات للإشراف على سير العمل في المدارس الأخرى بالمنطقة، بهدف تطوير منظومة التعليم وتحسين جودتها، وضمان توفير تعليم ممتاز للجميع.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستمع ويحاور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستمع ويحاور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستمع ويحاور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستمع ويحاور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يستمع ويحاور طلاب مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية