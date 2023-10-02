نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط يشارك الطلاب مراسم تحية العلم

شهد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي اليوم حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، الذي نظمته إدارة رعاية الشباب برئاسة محمد حسين؛ لاستقبال الطلاب القدامى والجدد وتحية العلم بفرع جامعة الازهر للوجة القبلي وذلك أمام مبنى الأمانة العامة بأسيوط.

وبدأ الاحتفال برفع العلم وتأدية تحية العلم وعزف النشيد الوطني تأكيدًا على روح الانتماء والاعتزاز بالوطن، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر بأسيوط و الأستاذ الدكتور علاء جاد الكريم عميد كلية العلوم والأستاذ الدكتور جمال سلطان عميد كلية الصيدلة بنات والأستاذ الدكتور عماد بريقع وكيل كلية طب الأسنان للدراسات العليا والأستاذ الدكتور حمادة مصطفى وكيل كلية اللغة العربية لشئون الطلاب والتعليم بأسيوط والأستاذ الدكتور صابر السيد وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا بأسيوط والمحاسب محمد شحاتة الأمين العام المساعد لفرع الجامعة للوجه القبلي والسادة أعضاء المكتب الفني بمكتب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي و إدارة رعاية الشباب بالفرع وعدد من قيادات الهيكل الإداري بمختلف قطاعات فرع الجامعة.

وقد رحب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب والطالبات، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، مقدما التهنئة بالمولد النبوي الشريف وانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وبداية العام الجامعي لقيادات الدولة وقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والطالبات الجدد والقدامى، مؤكدا أن الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس جامعة تحرص دائما على التميز كمنظومة عمل، ولعل حصول جامعة المركز الأول بين جامعات مصر فى تصنيف مؤسسة التايمز الدولي خير دليل على ذلك وهو ما يجعلها قادرة على مواكبة أحدث المستجدات العالمية وقادرة على الوفاء بدورها ورسالتها في خدمة المجتمع وهو ما يجعل خريجيها مؤهلين للمنافسة في أسواق العمل المختلفة.

وأوصى الدكتور عبدالمالك بالصبر والاجتهاد فى تحصيل العلوم، مؤكدا على أهمية هذه المرحلة فى حياتهم العلمية والعملية، كما دعاهم إلى الإشتراك فى الأنشطة الطلابية لصقل شخصياتهم بالمهارات والإبداع والابتكار، داعيا المولى عز وجل دوام التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات جامعة الأزهر وان يجعله عام خير وبركة على مصر وأزهرنا.

وأكد نائب رئيس جامعة الازهر باسيوط علي أن نهضة مصر لن تتحقق إلا بأن يسلك أبناؤها من الطلاب والطالبات طريق العلم و الاجتهاد نحو تحقيق المستقبل الذي نحلم به، والتنمية التي ترنو إليها مصرنا العزيزة مشيرًا إلى أن الشباب هم أمل المستقبل وبهم ينهض الوطن.

وأشار محمد حسين مدير رعاية الشباب بالأمانة العامة إلى ضرورة مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية بجانب الدراسة والموائمة بينهم، حيث تعد الأنشطة الطلابية مكملة للعملية التعليمية وتسير معها جنبًا إلى جنب.

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد

نائب رئيس جامعة الأزهر باسيوط يشارك الطلاب احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد