انتظام الطلاب بمدارس الوادى الجديد

لليوم الثانى ..

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم في الوادي الجديد أن العملية التعليمية في جميع مدارس المحافظة تسير بانتظام اليوم الاثنين 2 أكتوبر استقبلت المدارس حوالي 70 الف طالبًا وطالبة موزعين على الإدارات التعليمية الخمس الخارجة والداخلة وبلاط والفرافرة وباريس.

أشار وكيل التعليم في الوادي الجديد إلى أن الطلاب يحضرون المدارس في ظل وجود أمني في محيط مدارس الفتيات وباقي مدارس المحافظة لتنظيم حركة المرور حول كل مدرسة.

تشهد مدارس محافظة الوادي الجديد احتفالات وفعاليات لإضفاء السعادة والفرح على الطلاب وأولياء الأمور. وأكد أيضًا على التواصل المستمر من غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية مع غرف العمليات الفرعية للإدارات التعليمية الخمس لمتابعة انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة في العام الدراسي الجديد وتذليل جميع العقبات والمشكلات التي تواجه الطلاب والمعلمين.

تهدف هذه الإجراءات الأمنية إلى تنظيم حركة المرور حول المدارس وضمان سلامة الطلاب والموظفين. تشهد المدارس في المحافظة في هذا اليوم استعدادات خاصة واحتفالات تُنظم لإضفاء السعادة والفرح على الطلاب وأولياء الأمور. تصاحب هذه الكرنفالات أنشطة متنوعة مثل الغناء والرقص والألعاب الترفيهية.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بعودة الطلاب إلى المدارس واستعدادهم لاستكمال تعليمهم. وثمنوا جهود الجهات المعنية في المحافظة لتوفير الأمان والأمانة في البيئة التعليمية، والتي تعتبر أمرًا حاسمًا في تأمين مستقبل أبنائهم.

طلاب الوادي الجديد يستقبلون العام الدراسي الجديد بالسعادة والفرح

طلاب الوادي الجديد يستقبلون العام الدراسي الجديد بالسعادة والفرح