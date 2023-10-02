الإثنين 02 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

جامعة الأزهر تتصدر الجامعات المصرية الحكومية  لتصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي للعام 2024

جامعة الأزهر الشريف
جامعة الأزهر الشريف

 حققت إنجازًا عالميًّا جديدًا مع تقدمها 7 مراكز محليًّا لتصبح في المركز الأول في ترتيب الجامعات المصرية الحكومية، والمركز الثاني بعد الجامعة اليابانية على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة معًا هذا العام.

txt

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود جمعية أصدقاء لبن الأم المصرية

txt

مرصد الأزهر يؤكد تمدد دور المرأة في التنظيمات الإرهابية

 جاءت في المركز 801 عالميًّا من أصل 2673 جامعة تم تصنيفهم هذا العام من بين أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم، وبذلك فإن جامعة الأزهر في قائمة أفضل 30% من جامعات العالم المصنفة. 

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر قد حصلت على أعلى التقييمات في جودة البحوث، وأيضا مدى رؤية الجامعة عالميا، وقد اعتمدت المعايير الجديدة للإصدار الحالي لتصنيف التايمز على عدة معايير تضمنت جودة التدريس وبيئة التعلم (29.5%)، وإنتاجية الأبحاث في مجلات مدرجة بقوائم Scopus في الفترة بين 2023/ 2023م السمعة البحثية الدولية (29%) بجانب الجودة البحثية عالميا (معدلات الاستشهاد بأبحاث الجامعة في أبحاث منشورة بمجلات بقوائم Scopus عن الفترة بين 2018-2023 (30%) إضافة إلى الرؤية والسمعة الدولية للجامعة (7.5%) والتأثير في الصناعة (4%) وبهذا يستمر ملف التصنيف الدولي والامتياز البحثي والعلمي للجامعة في تحقيق أهدافه لصالح جامعة الأزهر برفع تصنيف الجامعة دوليًّا بعد تحقيق الهدف الأول وهو الظهور في التصنيفات الخمس الكبرى بالعام الماضي.

مواد متعلقة

عميد علوم الأزهر بأسيوط يكرم رئيس الجامعة ويمنحه درع المؤتمر الدولي السادس

جامعة الأزهر تقدم التهنئة لعميدي كليتي الطب "بنين وبنات" لتكريمهما في نقابة الأطباء

مستشار شيخ الأزهر : المجتمعات الأكثر انفتاحًا تستثمر طاقات المرأة

بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر
الجريدة الورقية