وصول 4000 طن حديد و750 سيارة عبر موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 17000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و575 شاحنة بضائع و891 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة و246 شاحنة بضائع و839 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة و329 شاحنة بضائع و52 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي “أمل والحرية وبوسيدون إكسبريس”، كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 1000 طن بضائع عامة متنوعة، و107 شاحنة بضائع، حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) واستقبل ميناء بورتوفيق بالأمس السفينة ANGI وعلى متنها حديد مسلح بوزن 4000 طن قادمة من جدة. والسفينة النوي إكسبريس وعلى متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة وغادرت السفينة الحسين وعلى متنها 30 سيارة بوزن 60 طنًا متجهة إلى جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكبًا بموانيها .

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو، حيث سجلت الصادرات 258 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 187 ألف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة في موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 239 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طنًا بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 ألف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة:

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، بتقديم التسهيلات كافة لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير الخدمات كافة للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.