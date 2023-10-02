الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

كلية الألسن بجامعة الأقصر تنظم لقاءات تعريفية للطلاب الجدد بجميع الأقسام

الجولة التفقدية
الجولة التفقدية

نظمت جميع أقسام كلية الألسن بالجامعة، لقاءات تعريفية لطلابها المستجدين حيث مثل في كل لقاء منها رئيس أو مشرف القسم،  والمرشد الأكاديمي، ومسؤول التدريب الميداني ومحو الأمية، وممثل لأعضاء هيئة التدريس، وممثل عن الطلاب القدامى.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر عن ترحيب الجامعة بأبنائها الجدد؛ داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في الأنشطة الطلابية، ومضاعفة العمل، والجهد في حياتهم الجامعية؛ من أجل تحقيق طموحاتهم، وأحلامهم.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد خلال العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه قال عميد كلية الألسن  تم نشر آلية عقد اللقاء التعريفي حتى تتحقق الاستفادة منها بحيث يتعرف الطالب على حقوقه وواجباته ونظام الدراسة وآليات الاستفادة من المرشد الأكاديمي والخدمات و الوحدات والفعاليات المرتبطة بالطلاب مثل ملتقيات التوظيف ووحدة متابعة الخريجين والدعم المهني وغيرها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الكلية للطلاب المتعثرين و ذوي الهمم و الحوافز المقدمة للطلاب المتفوقين

وشهد اللقاء أيضاً تعريف الطلاب مواصفات جودة الطالب في كلية الألسن، وحقوقه وواجباته و آليات المحاسبة وآليات تلقي شكاوى الطلاب.

وتابع عميد كلية الألسن شهدت اللقاءات التعريف برسالة البرنامج و اتساقه مع رسالة الكلية والجامعة و أهدافه وأهمية إطلاع الطالب على توصيف المقررات الدراسية والتعلم الذاتي ودوره في تنمية مهارات الطلاب.

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