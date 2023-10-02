مستشفى شفاء الأورمان تحقق المركز الأول في مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

حققت مستشفى شفاء الأورمان لشفاء الأورمان المركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظة الأقصر في فئة المشروعات الكبرى .

وقد تم تصعيد المستشفى لتنافس على مستوى الجمهورية وتمثل محافظة الأقصر في فئة المشروعات الكبرى والتي سيتم عقدها خلال الشهر الجاري .

حضر المؤتمر محافظ الأقصر المستشار مصطفي الهم واللواء اشرف الدودي محافظ قنا، واللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وقيادات وزارة التنمية المحلية ولفيف من الشخصيات العامة ومنسقي المبادرة.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن مشاركة المستشفي في هذه المبادرة يعكس التزامنا برؤية مصر 2030 في المحافظة على البيئة والمشاركة في مقاومة التغيرات المناخية مشيرا أن أول مستشفى شفاء الاورمان اول مستشفي خضراء مستدامة بمصر معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية بمصر بعد ان استطاعت تحقيق معايير الاستدامة البيئة بالمستشفى في أكثر من 50 دليل تطابق في ذلك

وأكد الدكتور محمد هاني حسين المدير التنفيذي للمستشفي ، أن تحقيق المستشفي للمركز الأول يؤكد نجاحها في تحقيق أهدافها المخطط لها في أن تكون واحدة من أهم المستشفيات التي تهتم بالتغيرات المناخية وبمعايير التنمية المستدامة فضلا عن اهتمامها الأساسي بالجودة الطبية المقدمة للمرضي والتي تقدم بشكل مجاني كامل.

وأكد بلال أحمد منسق المشروع بالمستشفى أن مشروع مستشفى خضراء مستدامة الذي قدمته المستشفى ضمن فاعليات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

يعزز من تفانينا في تقديم رعاية صحية مستدامة بيئيا مما يحقق أفضل رعاية للمرضى.

حيث عرضت المستشفى انجازاتها في مجال ترشيد الطاقة والخلايا الشمسية والمياة وفرم وتعقيم النفايات الطبية الخطرة وتوعية المجتمع.