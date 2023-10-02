تعليم الوادي الجديد.. الحصة الأولى حول تنمية روح الولاء والانتماء للوطن

أجرى المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد جولته التفقدية في مدرسة المروة الابتدائية بالخارجة، حيث أبدى رضاه التام عن تنظيم الفصول الدراسية والالتزام العالي للمعلمين بمهامهم. ولا يقتصر اهتمام المهندس سيد على مجرد التفقد، بل يشجع أيضًا على المشاركة الفعالة في الحصص التعليمية.

في الحصة الأولى التي تم إعدادها حول تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، شارك المهندس سيد تلاميذ المدرسة ، حيث تحدث لهم عن أهمية دور قواتنا المصرية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره. وقد تعلم الطلاب بفخر مدى الجهود التي تبذلها قواتنا المسلحة في حماية البلاد والتصدي للتهديدات الأمنية.

تفاعل الطلاب بحماس وإلهام وأبدوا استعدادهم للمساهمة في وطنهم فيما بعد، وذلك بالعمل بجد وإبداع في المجالات التي يمتلكون مواهب فيها. كما أشاد المهندس سيد بالتفاعل الإيجابي والحماس الذي تظهره المدرسة تجاه هذا النوع من الحصص التعليمية التربوية.

وفخورًا بما تحقق في مدرسة المروة الابتدائية، شكر المهندس سيد عبدالعزيز الكادر التعليمي والإداري على الجهود المبذولة في نشر القيم الوطنية وتعزيز روح المسؤولية لدى الطلاب. وشدد على أهمية مواصلة العمل بنفس الروح والاجتهاد من أجل تحقيق أفضل النتائج في تعليم الطلاب وتنمية شخصياتهم.

القطاع التعليمي في الوادي الجديد أحد الأساسيات الرئيسية للنهوض بالمجتمع

يعتبر القطاع التعليمي في الوادي الجديد أحد الأساسيات الرئيسية للنهوض بالمجتمع وتطويره. ومن خلال مثل هذه الجولات التفقدية والتشجيع على المشاركة الفعالة في الحصص التعليمية، يتم بناء أجيال متعلمة وواعية، قادرة على المشاركة الفاعلة في بناء وتقدم الوطن.

تأكد المهندس سيد عبد العزيز خلال الجولة التفقدية من توافر جميع الإمكانيات اللازمة للتلاميذ والمدرسين، وتقديم الدعم اللازم لهم من قبل الإدارة التعليمية. كما وأشاد بجهود المعلمين في تحقيق الأهداف التعليمية ونشر الوعي بأهمية الانتماء للوطن، وذلك لضمان مستقبل أفضل لمصر وأبنائها. وأكد سيد عبد العزيز على أن تلك الزيارات التفقدية الدورية تساعد على الارتقاء بجودة التعليم وتطويره وتحسين أدائه، وتتيح للإدارة التعليمية فرصة لمتابعة مدى تطبيق المناهج الدراسية والتأكد من الامتثال للمعايير والمعايير العالمية.

تعليم الوادي الجديد .. الحصة الأولى حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن

تعليم الوادي الجديد .. الحصة الأولى حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن

تعليم الوادي الجديد .. الحصة الأولى حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن

تعليم الوادي الجديد .. الحصة الأولى حول تنمية روح الولاء والإنتماء للوطن