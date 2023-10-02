غلق 3 مخابز وضبط 472 بطاقة تموينية خلال حملات على المخابز بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين صباح اليوم الاثنين 2 أكتوبر 2023 حملات تموينية مكبرة في إطار تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية وبناء على تكليفات المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وأسفرت الحملات عن غلق 3 مخابز بصدفا وتحرير جنحة تجميع بطاقات تموينية و48 تقرير إثبات حالة للمخابز.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير عدد 26 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية ونقص وزن وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم إعلان مواعيد العمل وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات.

و كذا تحرير عدد 16 تقرير إثبات حالة للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة وكما تم تحرير جنحة لقيام أحد أصحاب المخابز بتجميع 472 بطاقة تموينية بقصد الاستيلاء على الدعم.

تم تحرير عدد 16 تقرير إثبات حاله وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافة وكذلك قامت مديرية التموين بغلق 3 مخابز بناحية مركز صدفا لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار أكثر من 20 جم في الرغيف الواحد وعدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز.

حملات تموينية باسيوط تغلق 3 مخابز بصدفا و48 تقرير اثبات حالة للمخابز

حملات تموينية باسيوط تغلق 3 مخابز بصدفا و48 تقرير اثبات حالة للمخابز