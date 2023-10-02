العظمى 33 درجة .. طقس اسيوط اليوم الاثنين 2 اكتوبر

رصدت “الوفد” حالة الطقس في اسيوط اليوم الاثنين 2 اكتوبر 2023 في ظل تأثر مدينة أسيوط بظروف جوية مختلفة، ويتوقع أن يكون الطقس اليوم غائم جزئيًا ومثارًا ببعض الغبار في بعض المناطق. وبالنسبة لدرجات الحرارة، من المتوقع أن تصل العظمى إلى حوالي 33 درجة مئوية في حين تسجل الصغرى حوالي 21 درجة مئوية.

بالنسبة لاتجاه الرياح، ستكون شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 30 كم في الساعة. وحيث يشهد الهواء تلوثًا، فإن جودة الهواء غير صحية. يُرجى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المطلوبة للتعامل مع هذه الأجواء.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يكون مؤشر الأشعة فوق البنفسجية منخفضًا، حيث يبلغ قيمة الأشعة فوق البنفسجية القصوى 2. ومع ذلك، فإن الهبات القوية محدودة حيث تصل سرعتها إلى 43 كم في الساعة.

أما بالنسبة للرطوبة، فستتراوح بين 27٪ و 49٪، في حين يتوقع أن يكون معدل التكثف 12 درجة مئوية. وبالنسبة للغطاء السحابي، من المتوقع أن يكون حاضرًا بنسبة 93٪.

ويمكن رؤية السماء بوضوح حيث تصل الرؤية إلى 15 كم، ومن المتوقع أن يصل ارتفاع السحب الأقصى إلى 7600 متر. يرجى متابعة تحديثات الطقس المحلية للبقاء على اطلاع بآخر التغييرات والتوصيات اللازمة.

ومع هذا الوضع الجوي، ينصح بأخذ الحيطة والحذر خاصة لمن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو الحساسية، وعلى الجميع الامتناع عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة الحرارية. ويفضل البقاء في الأماكن المغلقة وتجنب التعرض للغبار والأتربة الناشئة عن الرياح النشطة.

ومن الجدير بالذكر أن الطقس في محافظة أسيوط في مثل هذه الفترات من العام يكون متقلبا وغير مستقر، حيث قد تشهد تقلبات جوية مفاجئة مثل الأمطار والعواصف الرعدية، لذا ينبغي الاستعداد لمثل هذه الحالات بأخذ الاحتياطات اللازمة والمتابعة الدائمة للتحديثات الجوية.