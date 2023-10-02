"تعليم الخط العربي للأطفال" بمكتبة مصر العامة بأسيوط

تنظم مكتبة مصر العامة فرع أسيوط مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تنمية المهارات الفكرية والإبداعية للأطفال والشباب.

تهدف الورشة إلى تعزيز المعرفة بالخط العربي وتعليم الأطفال فنون الكتابة بشكل جمالي حيث يتعلم الأطفال مهارات أساسية في الخط العربي، مثل تكوين الحروف وتنسيقها واختيار الألوان المناسبة. يتم تقديم الورشة بطريقة تفاعلية ومبتكرة، حيث يتمكن الأطفال من المشاركة في تمارين عملية وتطبيق المهارات التي تعلموها.

تأتي هذه الأنشطة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والتعليم في أسيوط، بمبادرة من اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط. ويهدف ذلك إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني بين الشباب والأطفال في المنطقة، وتعزيز قدراتهم الإبداعية والفكرية.

"تعليم الخط العربي للأطفال" ورشة عمل تنظمها مكتبة مصر العامة بأسيوط