بعد حريق مديرية الأمن ...الحزن يخيم على الإسماعيلية

سيطرت حالة من الحزن والاستياء على أهالي الاسماعيلية جراء الحريق الهائل الذي شب فجر اليوم بمديرية أمن الإسماعيلية وتسبب في احتراق المبنى بالكامل وانهيار واجهات المبنى المكون من 11 طابق.

وهرع العشرات من أهالي الاسماعيلية إلى مكان الحادث للمساهمة في أعمال مساعدة قوات الحماية المدنية وإجلاء العالقين من داخل المبنى فيما انطلقت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع بالدم في مستشفيات الإسماعيلية لدعم المصابين.

وأغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية لمديرية أمن الإسماعيلية وتم منع المواطنين من التواجد في محيط المبنى لإتاحة الفرصة لقوات ومركبات الحماية المدنية للوصول لمكان الحادث

وكانت مصادر طبية أعلنت إصابة نحو 27 من رجال الأمن في حريق مديرية أمن الإسماعيلية والذي اندلع بالأدوار العليا بالمبنى في الثالثة من فجر اليوم وامتدت النيران للمبنى بالكامل.

ولم يتبين حتى الآن أسباب اندلاع الحريق الذي أحال المبنى لكتلة خرسانية متفحمة في قلب مدينة الإسماعيلية.