إصابة 27 شخصا في حريق مديرية أمن الإسماعيلية

قالت مصادر طبية بالإسماعيلية ان نحو 27 مصابا تم نقلهم حتى الان الى مستشفيات الإسماعيلية في حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية الذي اندلع فجر اليوم وتسبب في احتراق المبنى المكون من 11 طابق بالكامل .

وأكدت المصادر ان المصابين ما بين حروق وجروح واختناقات جراء الحادث تم نقلهم لمجمع الاسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم بينهم ضباط ومجندين فيما لم يتم الاعلان رسميا عن وجود وفيات من عدمه حتى الان .

وقالت مصادر امنية ان السنة اللهب اطفئت بشكل كامل ولا تزال عمليات التبريد مستمرة وان لجان التحقيق واللجان الفنية لن تتمكن من دخول المبنى حتى يتم التأكد من اطفاء الحريق وعدم اشتعاله مرة اخرى .

وعلمت بوابة الوفد الالكترونية انه تم اغلاق كافة وصلات الغاز الطبيعي بالمنطقة المحيطة بمديرية الامن فيما تم اغلاق الشوارع المؤدية للمديرية وافساح الطرق لسيارات الدفاع المدني والاوناش وسيارات الإسعاف.

وكان قد تم الدفع بعدد من المروحيات التابعة للقوات المسلحة للمساعدة في تبريد اثار حريق مبنى مديرية امن الاسماعيلية والذي اشتعل بالكامل في نحو الثالثة من فجر اليوم الاثنين مما تسبب في سقوط اجزاء من المبنى وتهالك المبنى بالكامل .