حرق نسخة من القرآن الكريم بالسويد.. والسعودية ترد

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا بشأن قيام أحد المتطرفين في بحرق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وفق روسيا اليوم.

وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة مالمو السويدية بحرق نسخة من المصحف الشريف، وذلك بعلم من السلطات المحلية التي صرحت له بالقيام بجريمته النكراء.

وأكدت الوزارة مجددا موقف السعودية الرافض بتاتا لكافة هذه الأعمال السافرة التي تكررت مع الأسف بشكلٍ ممنهج في عددٍ من العواصم الأوروبية بدعوى حرية التعبير لاستفزاز مشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وشددت الوزارة على مطالبة السعودية للسلطات السويدية بأهمية التصدي بشكلٍ عاجل لهذه الممارسات، ووقف تقديم التصاريح لهذه الفئة المتطرفة التي تسهم في تأجيج الكراهية والعنصرية.

هذا وقام المهاجر العراقي في السويد سلوان موميكا مجددا بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو تحت حماية الشرطة التي اعتقلت شخصين كانا من ضمن المحتجين على هذه الواقعة.

ويأتي ذلك بعد أن حصل موميكا الذي نظم عددا من "فعاليات" حرق القرآن الكريم على إذن لإقامة فعالية جديدة في مدينة مالمو السويدية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الشرطة السويدية باعتقال بعض الأشخاص الذين احتجوا على هذا الفعل.