نجم الكرة المصرية : مباراة أرتا سولار كانت "فيلم رُعب" لجماهير الزمالك لهذا السبب!

فتح محمد عبد الله، نجم الأهلي والزمالك السابق، النار على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، بسبب أخطائه الفنية خلال الفترة الأخيرة.

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وقال عبد الله فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي أحمد جمال: " استمرار أوسوريو خطر وطارق مصطفى وأحمد حسام ميدو لو حصل على المهمة هيكون احسن من أوسوريو".

وأضاف: "أوسوريو بيخترع فى المباريات ومباراة أرتا سولار كانت فيلم رعب بسبب اختراعات المدير الفني الكولومبي".