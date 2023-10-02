معتز إينو: أوسوريو "هيخلص" على الزمالك

شن معتز إينو، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، هجومًا عنيفًا على الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض.

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وقال إينو فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي أحمد جمال: "أوسوريو لا يصلح لتدريب فريق الزمالك فى الوقت الحالي ويجب اتخاذ قرار برحيله على الفور، لأنه إذا استمر مع الفريق ستكون هناك عواقب وخيمة".

وأضاف: "أوسوريو هيخلص على الزمالك فى بطولة الدوري، ويجب تعيين مدير فني محلي فى الفترة الحالية".