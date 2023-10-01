رضا عبدالعال لـ الوفد.. الزمالك مع أوسوريو "مش هيشوف خير"

تحدث رضا عبدالعال نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، عن رأيه في لقاء الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي في دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعد تأهله بصعوبة لدور المجموعات في فوز درامي علي ستاد القاهرة مساء أمس السبت.

وتحدث رضا عبدالعال لـ "الوفد" وقال: “ مستوي الزمالك المتواضع الذي ظهر به اللاعبون يتحمله الجهاز الفني بقيادة الكولومبي أوسوريو ومجلس الإدارة السابق للنادي الذي كان يقوده ”المعزول".

وأكمل تصريحاته: " من رأي أن يرحل أوسوريو ويبحث الزمالك عن مدرب مصري لقيادة الفريق في الفترة المقبلة، فمن غير الطبيعي أن يظهر الزمالك بهذا الشكل أمام فريق متواضع ".

وأختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلاً : " رحيل المدرب ضروري لأن الزمالك "مش هيشوف خير مع أوسوريو في الفترة القادمة".

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز بصعوبة على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف، وذلك بعدما تأخر في النتيجة بالشوط الأول ليكون قاب قوسين أو أدني من توديع البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

في سياق متصل من المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.