سيدات يد الأهلي يواجهن نزيكو الكاميروني ببطولة أفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد نظيره نزيكو الكاميروني، في ثاني مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في الكونغو.





و تقام المباراة في تمام الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وتشكل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات في ظل السعي نحو تحقيق الفوز الثاني للفريق وتصدر المجموعة الأولى.

وعقد محمد عادل المدير الفني جلسة مع اللاعبات أكد خلالها على ضرورة التركيز الشديد لتقديم أفضل ما يمكن من أجل تصدر المجموعة والمنافسة علي اللقب.

قائمة الأهلي في البطولة الأفريقية للأندية..

وتتكون قائمة سيدات يد الأهلي في البطولة: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

ويتواجد فريق سيدات يد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق بريميرو الأنجولي ونزيكو الكاميروني وجرين دي سيل الكونغولي.