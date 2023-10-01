سيدات يد الأهلي يفزن على نزيكو الكاميروني ببطولة أفريقيا

تمكن الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي الأهلي، من تحقيق فوزا مهما خلال ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا للأندية على حساب نظيره فريق نزيكو الكاميروني، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الأحد لحساب منافسات الجولة الثانية من دوري المجموعات للبطولة التي تقام في الكونغو.





وأقيمت المباراة على صالة نيكول اوبا ، وشهد الشوط الأول تأخرًا في النتيجة للاعبات «سيدات يد الأهلي» لينتهي بنتيجة 15-11 لصالح الفريق الكاميروني ، حيث حرص المدير الفني على مشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشهد الشوط الثاني عودة قوية من جانب لاعبات الأهلي، لتنتهي المباراة بفوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 33-31 .

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» غدًا الاثنين فريق بريميرو الأنجولي ، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

فوز رجال سلة الأهلي ..

وعلى صعيد منافسات السلة ، بدأ الفريق الأول رجال بالنادي الأهلي، مشواره في البطولة العربية للأندية، بتحقيق الفوز على نظيره فريق دجلة الجامعة العراقي، خلال أولى مباريات الفريقين بالدور التمهيدي للبطولة التي تستضيفها قطر.

أقيمت المباراة على صالة الريان، وشهدت أداء مميزا وقويا من جانب الفريقين، قبل أن يحسمها الاهلي لصالحه بنتيجة 92-77.



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