تفاصيل مصرع فتاة انقلبت عليها سيارة نقل

طالبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول واقعة وقوع حادث مصرع سيدة في انقلاب سيارة نقل على أخرى سيارة ملاكى كان تقودها الضحية، أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات بالمقطم، ولقيت الضحية مصرعها متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الواقعة كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا مفاده وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى فى بطريق الأسمرات بالمقطم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية لمكان الخادث،وبإحراء الفحص تبين أثناء سير سيارة نقل اصطدمت باخرى ملاكى، مما أسفر عن اصابة سيدة، والتي توفيت متأثرة بالواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والدفع بسيارات والاوناش لرفع حطام الحادث وإعادة فتح الطريق.

