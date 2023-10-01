«الزراعى المصرى» يكرم الطلاب المتفوقين من خريجى المدارس الثانوية الفنية الزراعية

نظم البنك الزراعى المصرى احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين من خريجى المدارس الثانوية الفنية الزراعية على مستوى الجمهورية، وذلك تقديراً لتفوقهم فى العام الدراسى المنقضى، كما قرر البنك منح الطلاب المتفوقين منحاً دراسية لاستكمال تعليمهم الجامعى بكليات الزراعة وفرص تدريبية بالبنك خلال اجازات الصيف طول فترة دراستهم الجامعية تحفيزاً لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتقدم.

وخلال الحفل قام علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتكريم الطلاب المتفوقين ومنحهم شهادات التقدير وبطاقات ميزة مسبقة الدفع بها قيمة مصروفاتهم الجامعية للعام الدراسى المقبل.

حضر الحفل سامى عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال، وعدد من قيادات البنك وبحضور قيادات قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم.

وأعرب علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، عن سعادته بتكريم الطلاب المتفوقين متمنياً لهم مواصلة التفوق فى حياتهم العلمية والعملية، مشيداً بالدور الذى تقوم به الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم للنهوض بالمنظومة التعليمية وتسخير كل الإمكانيات للارتقاء بها خاصة ما يتعلق بمنظـومة التعليم الفنى لخلق جيل من الخريجين على مستوى عالٍ من المهنية والكفاءة لتلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضح فاروق أن دعم البنك للتعليم التقنى وخاصة التعليم الزراعى يأتى إيماناً من البنك بأهمية التعليم الفنى فى إعداد وتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية والقدرات لتحقيق قيمة مضافة لسوق العمل، وبما يسهم فى توفير فرص العمل وينعكس بدوره على تنمية وتطوير القطاع الزراعى ودفع عجلة الاقتصاد.

وأشار إلى أن البنك الزراعى المصرى من منطلق دوره الوطنى ومسئوليته فى تحقيق التنمية المجتمعية والتأثير الإيجابى فى حياة المواطنين فى الريف المصرى يسهم فى العديد من مشروعات التدريب والتطوير فى مجال التعليم الفنى من خلال دعم المدراس الفنية الزراعية والجامعات، والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى المعنية بهذا القطاع، رغبةً فى تطوير منظومة التعليم الفنى وفقاً للمعايير الدولية، لخلق جيل من الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهنية ويؤمن بقيمة العمل المهنى.

وشدد رئيس البنك الزراعى على أن دعم البنك لا يتوقف عند حدود الدراسة بل يعمل على تمكين الشباب الراغبين فى تأسيس مشروعاتهم بهدف دعم النشاط الابتكارى وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال واحتضان الشركات الناشئة وتوفير كل الإمكانيات والتيسيرات بما فى ذلك تزويدهم بالخدمات غير المالية لتحسين بيئة عملهم بما يسهم فى توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة فى محيط مجتمعاتهم.

فيما وجه الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر للبنك الزراعى المصرى على دعمه ورعايته للمتفوقين وذلك من منطلق وعى الإدارة العليا للبنك بأهمية التعليم الفنى ودوره فى تخريج شباب لديهم مهارات فنية عالية قادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن الدولة وضعت استراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفنى لأنها تعى جيداً أنه لا يمكن أن تتحقق النهضة الاقتصادية المنشودة إلا من خلال توفير عمالة فنية تجيد كل المهارات المطلوبة لسوق العمل، وأن هذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا من خلال تطوير منظومة التعليم الفنى فى مصر، وأن التعليم الفنى كان ولا يزال يمثل قاطرة التنمية فى المجتمعات المتقدمة.

كلام الصورة: البنك الزراعى يكرم المتفوقين