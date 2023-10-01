عاجل
مصطفى قمر: الهرم في مجال الفن اتقلب والذوق اختلف السيسي يوجه الشباب بدراسة قطاع الاتصالات.. فرصه كثيرة السيسي للشعب: ثقوا في أنفسكم أنتم أصحاب الأمل عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية (فيديو) الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة عبطا بنت سعود
الأحد 01 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

طرح سيارات جاك موديل 2024 في مصر بزيادات سعرية

جاك js3
جاك js3

أعلنت المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، وكيل علامة جاك الصينية في مصر، عن طرح موديلات 2024 من سيارات جاك، وشهدت قائمة أسعار سيارات جاك الصادرة اليوم عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، ارتفاعاً في أسعار جميع سيارات جاك موديل 2024 مقارنة بأسعار موديلات 2023.
 

كذلك فإن القائمة الجديدة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب، شهدت عودة السيارة جاك JS2 بعد فترة غياب، إلى جانب باقي موديلات جاك "js3، js4، j7"، ليصل بذلك عدد طرازات جاك المطروحة في السوق المحلية إلى 4 موديلات.
 

وأصبح سعر أرخص سيارات جاك في السوق المصرية بعد الزيادات الجديدة 639900 جنيه، وذلك بحسب القائمة الجديدة الصادرة عن المجموعة العربية المتحدة القصراوى جروب.


وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، القائمة الجديدة الصادرة من الوكيل المحلي لعلامة جاك، والمرسلة اليوم إلى الموزعين المعتمدين.

 

أسعار سيارات جاك في مصر


 

أسعار جاك
الجريدة الورقية