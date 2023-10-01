عقد المؤتمر الدولي السادس لكلية العلوم بالازهر باسيوط

عقد اليوم المؤتمر الدولي السادس بتنظيم من كلية علوم جامعه الازهر بنين بأسيوط تحت عنوان "الآفاق الجديدة في العلوم الأساسية والتطبيقية ICNHBAS 2023".

و احتضنت جامعة الازهر هذا الحدث العلمي الهام للمرة السادسة وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الدكتور علاء جاد الكريم، عميد كلية العلوم بنين.

وتعد هذه التظاهرة العلمية السنوية مناسبة ذات أهمية قصوى في المجال الأكاديمي والعلمي، حيث يشارك فيها عدد كبير من الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم لتبادل المعرفة والخبرات في مجالات العلوم الأساسية والتطبيقية.

وفي هذا السياق، قام الدكتور علاء جاد الكريم بتقديم درع المؤتمر للدكتور سلامة داود رئيس جامعة الازهر تقديرًا لدوره البارز ومساهمته الجوهرية في تطوير الجامعة. وقد أعرب الحاضرون عن امتنانهم وتقديرهم للرئيس داود على اهتمامه ودعمه الدائم للأبحاث العلمية والمشروعات البحثية المبتكرة.

تحدث الدكتور علاء جاد الكريم في كلمته عن أهمية هذا المؤتمر وكيفية توفير منصة للتواصل وتبادل الأفكار بين الباحثين والعلماء المحترفين. كما شدد على الروح العلمية التي تعم الجامعة وأهمية الاستثمار في العلوم الأساسية والتطبيقية لدفع عجلة التنمية والتطور في المجتمع.

من جانبه، عبر الدكتور سلامة داود عن سعادته العارمة بتقديم هذه الجائزة وقد قدم الشكر والتقدير للجامعة ولفريق العمل الذي قام بتنظيم هذا الحدث الناجح. كما أكد على أهمية استمرار الجهود المبذولة في دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في الجامعة.

وختم الحفل بجلسة تصوير جماعية تضم الدكتور علاء جاد الكريم والدكتور سلامة داود وفريق التنظيم، حيث انتهى هذا الحدث العلمي الناجح بتكريم رئيس الجامعة واحتفال مثمر وممتع للجميع. ومن المتوقع أن يستمر المؤتمر في الأعوام القادمة بنجاح وتفوق، مساهماً بقوة في تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم.

وهنأ رئيس جامعة الازهر الدكتور سلامة داود، عميد الكلية على انعقاد المؤتمر الذي أقيم بمشاركة أكاديميين من عدة دول حول العالم، داعياً الكلية إلى مواصلة النجاح والتوفيق، مشيراً إلى أن تعد كلية العلوم بجامعة الأزهر بأسيوط من كليات جامعة الأزهر المتميزة، خاصة أنها كانت الأولى. حصول إحدى كليات قطاع الصعيد على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.