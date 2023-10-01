الأطعمة والمياه الملوثة وراء الإصابة بجرثومة المعدة

جرثومة المعدة من الأمراض التى يصاب بها البعض، وتتسبب فى التعرض للشعور بألم شديد فى المعدة وجرثومة المعدة عبارة عن بكتيريا يمكن أن تسبب الإصابة بالقرحة الهضمية أو التهاب المعدة، وتشمل أعراضها المعاناة من ألم خفيف أو حارق فى المعدة، وفقدان فى الوزن، وقد تصل حدة الأمر إلى القىء الدموى وتعتبر من الأمراض المنتشرة التى من الممكن أن تتسبب فى الإصابة بقرحة المعدة فيما بعد.

وأظهرت أبحاث علمية أن ما يقرب من ثلثى سكان العالم مصاب بهذه البكتيريا المعدية التى تنتقل بسهولة بين الأشخاص.

ولا توجد طريقة معروفة للوقاية من عدوى بجرثومة المعدة، لكن الخبراء يوصون بما يلى غسل اليدين قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، تناول الطعام الذى تم تداوله وإعداده بأمان، شرب مياه الشرب النظيفة والآمنة فقط.

يقول الدكتور أشرف رياض، استشارى القلب والأمراض الباطنة بجامعة القاهرة، تردد فى الآونة الأخيرة موضوع مهم وحدث كبير فى أمراض الجهاز الهضمى لما يسببه من متاعب مختلفة عند الكثير من المرضى بسبب الأقاويل الكثيرة والمعلومات المتبادلة بين الناس، لذا يعد منها صالحاً والآخر معلومات غير دقيقة.

وجرثومة المعدة هى بكتيريا حلزونية الشكل تعيش وتتكاثر فى الجدران المبطنة للمعدة وقد تسبب العديد من الأمراض للمعدة وقد يتطور المرض والالتهاب إلى الإصابة بقرحة المعدة وإذا تحدثنا عن سبب الإصابة بالجرثومة، فهى تنتقل عن طريق الأطعمة والمياه غير النظيفة أو مشاركة الأوانى والأكواب مع أشخاص مصابين بهذا المرض.

ويضيف الدكتور أشرف رياض: أعراض الإصابة بجرثومة المعدة عبارة عن التهاب شديد فى المعدة مع حرقان وزيادة فى الحموضة نظراً لزيادة إفراز الحامض المعدى، ما يسبب انتفاخاً فى البطن وفقدان الشهية وعدم نزول البراز بطريقة سليمة مما يسبب الكثير من المتاعب للشخص المصاب بها.

وهذه الجرثومة لها مسميات أخرى منها الجرثومة الملونة البوابية والبكتيريا الحلزونية وهيليكوبا كتربيلورى وقد تظهر أعراض أخرى فى حالة الإصابة الشديدة منها الغثيان والقىء والانتفاخ والتجشؤ وتكرار المغض فى البطن مما يسبب نقص الشهية

وفقد الوزن الأمر الذى يلاحظ فى الكثير من المرضى ويحاولون إيجاد سبب هذا النقصان ولكننا ننصح بالذهاب للطبيب المختص إذا واجهنا الأمراض التالية: ألم شديد فى البطن ومستمر وظهور الدم فى القىء وتلون البراز باللون الأسود أو ظهور الدم فيه وكذلك فقدان الوزن غير المبرر، لأننا إذا نظرنا للمضاعفات وربما تأتى من الإهمال فى علاج جرثومة المعدة إنما تتجلى فى التهاب بطانة المعدة وقرحة المعدة والنزيف الداخلى وحالات نادرة جداً تصل إلى سرطان المعدة.

أما التشخيص فيعد اختبار التنفس بعد تناول مادة اليوريا وذلك عن طريق النفخ فى البالون وهذه الوسيلة تعتبر وسيلة صعبة فى التشخيص لذلك نلجأ فى معظم الحالات إلى إحدى هاتين الطريقتين أولاهما فحص البراز بالاختبارات والتحاليل المعملية وثانيتهما عن طريق المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.

ويوضح الدكتور أشرف رياض الوقاية من جرثومة المعدة وهو الطريق الأسهل لعدم الإصابة بها فهو بسيط جداً ولكنه يلعب دوراً مهماً فى عدم الإصابة والتطرق إلى التحاليل والعلاج والوقاية عن طريق غسل اليدين بعد استخدام الحمام وقبل إعداد وتناول الطعام والحرص على تعقيم المياه وخاصة مياه الآبار والحرص على غسل الخضراوات والفواكه غسلاً جيداً وتجنب مشاركة الأوانى فى الأكل والشرب وخاصة مع المصابين بالمعدة.

والعلاج يترك للطبيب حسب الحالة لأن هناك بعض الأنظمة قد تعالج جرثومة المعدة ولكن عند استعمالها يشعر المريض بالمتاعب فى الجهاز الهضمى مما يتعذر تكملة العلاج معه.

علاج جرثومة المعدة لا يعتمد على العلاج الأحادى وإنما يتم وصف أكثر من نوع ليجد المريض نفسه يتناول نحو 14 قرصاً من الأدوية الموصوفة والتى تعمل فيها المضادات الحيوية على منع البكتيريا الحلزونية من اكتساب المقاومة.

وهناك بعص الأسئلة الشائعة عن جرثومة المعدة هل تسبب السرطان؟ أحب أن أطمئن الناس إلى أنها لا تسبب ذلك إلا بنسبة ضئيلة جداً وذلك نتيجة إهمال الأعراض والعلاج بعد مدة طويلة من الإصابة.

وهناك أسئلة آخرى شائعة قد تدور فى ذهن الكثيرين منها هل قشر الرومان والعسل يعالج الجرثومة؟ نقول إنه لا توجد حتى الآن دراسات دقيقة على قشر الرمان أو العسل أو الخل أو حب الرشاد فى علاج جرثومة المعدة وأيضاً من المفاهيم الخاطئة أنه قد يعتقد البعض أن هناك علاجاً جراحياً لجرثومة المعدة ونؤكد أنه ليس هناك علاج جراحى قد يكون فى بعض حالات قرحة المعدة وليس الجرثومة.