نزيف الأسفلت.. مصرع وإصابة 7 أشخاص في حوادث متفرقة

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين إثر وقوع 3 حوادث سير في وقائع مختلفة بمحافظات المنيا وقنا أسيوط وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان كل حادث وتم رفع أثار السيارات المصطدمة وإعادة فتح الطريق ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة

في أسيوط..شهد الطريق الزراعى الغربى أسيوط -سوهاج بناحية ، وقوع حادث تصادم على الطريق بين سيارة نقل بمقطورة وتروسيكل نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 2 تم نقل المصابين لمستشفى لالقي الاسعافات والرعاية الصحية اللازمة، كما تم نثل الجثة للمشرحة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة .

تعود تفاصيل تلك الواقعة بورود بلاغ يفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج ناحية قرية العتامنة ووجود مصابين ومتوفى عقب إصطدام سيارة بمقطورة بتروسيكل تم الدفع بالمعدات اللازمة وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه وسحب كافة الكثافات المرورية .

وفي واقعة آخرى أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم رفع أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا أمام قرية، بمركز العدوه.

وفي قنا شهد الطريق الصحراوي الغربي وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب ،وتسببت هذه الحادثة في إصابة 4 ركاب تم نقلهم إلي المستشفي وحالتهم الصحية مستقرة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.