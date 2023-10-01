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الأحد 01 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة الهجرة تكشف أهمية مؤتمر "حكاية وطن".. مكاشفة أمام المصريين

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة

شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر “حكاية وطن”

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سها جندي تؤكد على أهمية مؤتمر "حكاية وطن" لاستعراضه ما تحقق من إنجازات

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وزيرة الهجرة تشارك باليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

ومن جانبها، أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة على أهمية مؤتمر "حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز"، حيث يعد مكاشفة امام المصريين عن ما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك استعراض حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرة إلى أن المؤتمر يبعث بالأمل في ما هو قادم من عمر الوطن تحت قيادة حكيمة تقدر قيمة الاستقرار والتنمية.

 

وناقشت فعاليات اليوم الثاني مشروعات البنية التحتية بعرض من وزراء الإسكان والنقل، والزراعة والاتصالات، واختتمت فعاليات اليوم بجلسة الأمن المائي والغذائي بعرض للمشروعات قدمه وزيرا التموين والري.

 

وشهد المؤتمر أمس، في يومه الأول، جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

 

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير غدا، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، كذلك الجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

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