الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ماجدة الرومي في ليلة شتوية بالسعودية

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

تحيي الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي حفل غنائي جديد في السعودية، ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام هناك والذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 29 من ديسمبر في مدينة العلا السعودية على مسرح المرايا وسط انعكاسات الجبال الساحرة.

 

كانت آخر الحفلات الغنائية التي أحيتها ماجدة الرومي، من خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى المقامة فعالياته في السعودية، وشهد حضور كامل العدد من جمهورها.

 

مهرجان الغناء بالفصحى 2022

يضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لا ينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالا.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم جدة وعدد من الحفلات الغنائية رفيهية أحدثها.

 

 

 

 

 

 

 

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