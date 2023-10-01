أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تشغيل مركز طب أسرة العركي الجديدة بمركز فرشوط ليكون ثالث وحدة يتم تشغيلها بالمركز ضمن مشروعات " حياة كريمة" لتطوير منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مركز طب أسرة العركي والمقام علي ثلاث طوابق سوف يقدم العديد من الخدمات الطبية والوقائية المختلفة لخدمة المواطنين وذلك بتوافر أحدث الأجهزة الطبية بالإضافة إلي توافر صيدلية ومعمل وجهاز سونار. وأشار بدران، أن المركز يضم سكن متكامل للأطباء والتمريض كامل الخدمات المعيشية، مضيفاً أن المركز سوف يقدم كافة المبادرات الرئاسية والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وبدعم اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، وذلك استعداداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل بالمحافظة و تقديم تلك الخدمات بالمجان لجميع المواطنين. كذلك تفعيل عمل ملفات طب أسرة للمترددين من المواطنين.

وأشار الدكتور طارق محمد أمين مدير الإدارة الصحية بفرشوط، إلى أن الوزارة قد دعمت مركز فرشوط بتشغيل وحدة طب أسرة الكوم الأحمر ، وحدة طب أسرة العسيرات علي أحدث طراز إنشائي ودعمهم بالأجهزة والفرش الحديث بما يساهم في التخفيف عن المواطنين وتقديم الخدمات المناسبة لهم.