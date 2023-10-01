غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الاتحاد في ديربي جدة

يخسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي خدمات ثلاثة من أهم عناصره في المواجهة المقبلة امام نادي الاتحاد، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

غياب ثلاثي الأهلي عن مواجهة الاتحاد يوم الجمعة

ترتفع نسبة غياب النجم الإيفواري فرانك كيسية عن عن لقاء الأهلي المقبل ضد نادي الاتحاد في ديربي جدة بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها في اللحظات الاخيره من مواجهة الراقي امام نادي الاتفاق.

الغريب في الأمر ان إصابة كيسية التي تعرض لها امام الاتفاق عانى منها مرتين من قبل في عام 2021 وغاب بسببها 28 يوم تقريبًا وفي عام 2022 وبسببها غياب لمدة شهر ونصف تقريبًا.

حتى الآن لم يصدر الجهاز الطبي للنادي الأهلي أي تشخيص لإصابة اللاعب التي تعرض لها في العضلة الخلفيه اليسرى للقدم، لكنه يقترب من الغياب عن مواجهة الاتحاد على الأقل حتى يحصل على مزيد من الراحة لكي لا تعاوده من جديد.

أما عن إصابة ميريح ديميرال فهي عبارة عن ورم في الركبة وبشكل كبير سيكون خارج قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد، خاصة وانه سيتوجه لمركز متخصص لتخفيف الورم في الفترة الحالية.

كما تعرض اللاعب سان ماكسيمان لإصابة لم يكشف النادي عن حجمها، وتشير التقارير المبدئيه لغيابه عن لقاء الاتحاد يوم الجمعة في الجولة الثامنة

من المقرر أن تقام مباراة ديربي جدة يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجوهرة المشعة، ويحتل العميد المركز الثاني برصيد 19 نقطة بينما يمتلك الراقي 16 نقطة في المركز السادس.