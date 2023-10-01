مصادرة 121 كيلو لحوم غير صالحة في حملات تموينية بأسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط بالتعاون مع مباحث التموين والادارات التموينيه الخارجيه عدد من الحملات واسفرت الحملات عن 3 محاضر جنح و مصادرة لحوم غير صالحة للاستخدام الادمي و 52 تقرير اثبات حالة للمخابز وغلق احد المخابز.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه وبناء على تكليف المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بتكثيف الحملات التموينية في ربوع محافظة اسيوط.



ديروط

تم تحرير عدد 3 محاضر جنح ضد عدد من محلات الجزاره وذلك لحيازتهم لحوم بلدي وكبده غير صالحة للاستهلاك الادمي وتم ضبط ومصادرة 121 كجم لحمة بلدي وكبده وكما تم تحرير جنحة عدم اعلان عن الاسعار

البداري

تم تحرير 27 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للموصفات وكذلك توقف جزئى عن الانتاج وغلق أثناء اوقات العمل الرسمية ونقص وزن وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم أعطاء بون صرف الخبز

وعدم اعلان عن موعيد العمل وعدم احتفاظ بسجل الزيارات

ابنوب

تم تحرير عدد 25 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه وقد قامت مديرية التموين بغلق احد المخابز بناحية مركز ابنوب لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 22 جم في الرغيف الواحد

حملات تموينية باسيوط تسفر عن مصادرة 121 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام

حملات تموينية باسيوط تسفر عن مصادرة 121 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام

حملات تموينية باسيوط تسفر عن مصادرة 121 كيلو لحوم غير صالحة للاستخدام