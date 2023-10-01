البناني: طالبنا بالحصول على حق النادي بعد الظلم في مباراة المقاولون

كشف عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، عن أزمة المستحقات لصالح لاعبي الزمالك خلال الفترة السابقة .

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أكد عماد البناني في تصريحات إذاعية عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "بعد مباراة الدوري الماضية أمام المقاولون العرب تقدمنا بشكوى وطالبنا بالحصول على حق النادي بعد الظلم التحكيمي الذي حدث، وصرفنا جزء كبير من المستحقات المتأخرة للاعبين.

اتم تصريحاتة :" اللجنة الثلاثية حتى الآن تؤدي دورها تجاه فريق كرة القدم على أكمل وجه".

في سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة يومين، عقب الفوز على أرتا سولار الجيبوتي والتأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاثاء المقبل، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية بعد الفوز على أرتا سولار بطل جيبوتي برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 للبطولة، بعدما سبق وخسر الأبيض بهدفين دون رد في لقاء الذهاب