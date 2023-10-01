اليوم العالمي للمسنين.. أخطاء في التعامل معهم (احذروها)

يحتفل العالم في بداية شهر أكتوبر من كل عام، باليوم العالمي للمسنين وكبار السن في جميع أنحاء العالم، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم بهدف التذكير بأهمية الاهتمام والاحترام الذي يجب أن نقدمه لفئة كبار السن في مجتمعاتنا، حيث إن كبار السن لعبوا دورًا مُهمًّا في المجتمع خلال السنوات العديدة الماضية، إلا أنهم يحتاجون إلى رعاية صحية مكثفة.

اليوم العالمي للمسنين:

وعند التعامل مع المسنين وكبار السن، يقع الكثير من الشباب والأطفال في أخطاء عند التعامل معهم، والتي تكون من بينها:

ــ التحدث بنبرة عالية أو حادة

ــ عدم الاحترام في الحديث

ــ نسيان الفارق العمري بينهم والتعامل معهم بدون احترام لسنهم

ــ عدم مشاركته في الحديث أو الجلوس

ــ عدم الاهتمام برأيه

ــ محاولة فرض الآراء عليه

ــ تذكيره دائمًا بكبر سنه

ــ عدم احترامه وبالأخص في حال وجود الغرباء

ــ عدم التعامل معه على أنه مريض ويحتاج لرعاية صحية كاملة

يزيد العمر من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل:

أمراض الدم

أمراض القلب

وأمراض السكري من النوع 2

التهاب المفاصل

السرطان

مرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى أكثر شيوعًا عند البالغين 60 عامًا أو أكبر.

أمراض الجهاز التنفسي

الاكتئاب

تعزيز الفهم والوعي بتحديات واحتياجات كبار السن في المجتمعات الحديثة، وتسليط الضوء على أهمية مساعدتهم وتقديم الدعم لهم

تعزيز الاحترام والتكريم: تعزيز الاحترام والتقدير لشيخوخة الأفراد وتشجيع المجتمعات على تقدير واحترام حقوق وكرامة كبار السن.

التوعية بالصحة والرفاهية: نشر الوعي بأهمية الصحة والرفاهية لكبار السن، وتعزيز ثقافة العناية بالصحة والنمط الحياتي الصحي لهم.

مظاهر الاحتفال:

تتضمن مظاهر الاحتفال باليوم العالمي بكبار السن تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تكريم ودعم كبار السن وزيادة الوعي بأوضاعهم وحقوقهم.

وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة، في سنة 2020، كان هناك حوالي 727 مليون شخص يبلغون من العمر 65 سنة فأكثر في العالم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد بشكل كبير في السنوات المقبلة.

كما أن النسبة المتوقعة لكبار السن في عام 2020 كانت حوالي 9% من إجمالي سكان العالم، ومن المتوقع أن تزداد هذه النسبة بسرعة خلال العقود القادمة نتيجة لتزايد العمر المتوقع وانخفاض معدلات الولادة.