فيوتشر يتعادل مع سينجيدا في الشوط الأول بالكونفدرالية

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي فيوتشر تقدمه في الشوط الاول على نادي سينجيدا التنزاني بعدما كان متقدم بهدف نظيف على ملعبه، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الانتاج الحربي، في إياب الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفدرالية الافريقية لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

فيوتشر يخسر تقدمه على سينجيدا في الشوط الأول

افتتح التسجيل اللاعب احمد عاطف في الدقيقة 5 لصالح نادي فيوتشر، وتمكن اللاعب معروف تشاكي من إضافة هدف التعادل في الدقيقة 28 من نفس الشوط، ليرفع فرص الفريق في التأهل لدور المجموعات من داخل القاهرة.

انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بفوز الفريق التنزاني بهدف دون مقابل على فيوتشر، ليدخل ممثل مصر مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الانتصار ،ليعاني فيوتشر مع بداية الشوط الثاني.

يمتلك فيوتشر على مقاعد البدلاء أمام سينجيدا كل من محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمد نصير ، علي الفيل، محمد فاروق ، مروان محسن ، ناصر ماهر ، محمد محمود ، ايمن الصفاقسي