الجمهور يلقن إلهام شاهين درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن الشعراوي

علق عدد كبير من الجمهور على تصريحات الفنانة إلهام شاهين، بعد حلولها ضيفة ببرنامج "كتاب الشهرة"، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد"

إذ أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن رفضها لتقديم السيرات الذاتية للشيخ محمد متولي الشعراوي، و قال الكثير من المتابعين، أنتي مين أنتي عشان تتكلمي على الشيخ الشعراوي، وقالوا أخرون حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يفتري على شخينا الشعراوي.

ويذكر أن أعلنت الفنانة إلهام شاهين عن رفضها فكرة تقديم السيرة الذاتية للشيخ الشعراوي، مما سببت صدمه كبيرة وسط المشاهدين، أثناء استضافتها في برنامج كتاب الشهرة، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، عبر فضائية "الجديد".

أوضحت الفنانة إلهام شاهين أنها ترفض تقديم السيرة الذاتية للشيخ الشعراوي، كما أنها ترى أن بعض الشيوخ التي شاهدت فيديوهاتهم تحث على التقليل من المرأة، وأضافت: " أنا ضد تقديم سيرة ذاتية ليه لأني شوفت فيديوهات كانت صادمة وأنا ضد كل اللي جه فيها زي مثلًا رأيه في ضرب الأزواج وأنه مباح طالما الزوج شاف عورة الست، وإن الراجل اللي يتجوز ست مسيحية ميودهاش ولا يعيد عليها في عيدها".

وأضافت أن الشيخ الشعراوي كان يعارض فكرة علاج المريض قائلة: " قال عن المريض مش لازم تعالجوه علشان متأخروش لقائه بربه"، كما أنها رأت أن من المفترض تقديم السيرة الذاتية عن العلماء: "ليه نقدم سيرة ذاتيه ليه مفروض نقدمها عن العلماء".