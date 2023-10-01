محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام العملية التعليمية

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائب المحافظ، في جولة مفاجئة صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية بمدرسة عزب الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الخارجة التعليمية.

وأشرف على تواجد المعلمين وتجهيز المدرسة لاستقبال الطلاب، كما حرص على وصول الكتب المدرسية وتسليمها للطلبة بمختلف المراحل، وشدد على الالتزام بالزي المدرسي للمعلمين، وإحالة المخالفين للتحقيق.

من ناحية أخرى، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مدرسة بشاير الخير للتعليم الأساسي وقد رافقه في هذه الزيارة المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وكذلك المهندسة إيمان صبر، مدير فرع الأبنية التعليمية، ومحمد منير، مدير عام التضامن الاجتماعي في المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفقد اللواء الزملوط لمدارس المحافظة بدء العام الدراسي الجديد، وقد أمر محافظ الوادي الجديد بتوفير جميع الاحتياجات الضرورية لمدرسة بشاير الخير وأمر بتأمين كافة الاحتياجات الضرورية للمدرسة.

ومن جانبه، قام اللواء الزملوط بتكريم الطلاب بإهداءهم الزي المدرسي الجديد والأحذية وحقيبة الظهر، كهدية خاصة من الحكومة في أول يوم من العام الدراسي. كما أعرب عن أمله في أن يعزز هذا الإهداء شعور الأطفال بالسعادة والبهجة ويحفزهم على الاستعداد والتفوق في دراستهم.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم المباشر من الحكومة في تحسين البيئة التعليمية في مدرسة بشاير الخير ويعزز رغبة الطلاب في الحضور والتعلم، وقد أعرب المدير المدرسي عن شكره وامتنانه للحكومة على هذه الجهود الرائعة في توفير الدعم والاهتمام بمستقبل الأطفال.

وتعد هذه الزيارة جزءًا من الجهود المستمرة لتطوير وتحسين التعليم في الوادي الجديد، وقد أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم، على استمرار التعاون بين الوزارة ومحافظة الوادي الجديد لتحقيق أعلى مستويات التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس في المحافظة.

من المأمول أن تكون هذه الزيارة وغيرها من الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز التعليم تحفيزًا قويًا للطلاب لمستقبل مشرق وتمنحهم الفرص اللازمة لتحقيق أحلامهم وتطوير قدراتهم ومواهبهم.

محافظ الوادي الجديد يتأكد من انتظام العملية التعليمية ويشرح للطلاب

محافظ الوادي الجديد يتأكد من انتظام العملية التعليمية ويشرح للطلاب

محافظ الوادي الجديد يتأكد من انتظام العملية التعليمية ويشرح للطلاب

محافظ الوادي الجديد يتأكد من انتظام العملية التعليمية ويشرح للطلاب

محافظ الوادي الجديد يتأكد من انتظام العملية التعليمية ويشرح للطلاب