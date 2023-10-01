على خطى المطاعم.. حضري كيكة الكوكيز اللذيذة

كيكة الكوكيز من الحلويات الشهية التي يعشقها الكبار والصغار، فتحتوي على حشوة الشوكولاتة اللذيذة بجانب مكوناتها الآخرى، وفيما يلي نقدم لك أسهل طريقة لعمل كيكة الكوكيز في المنزل.

كيكة الكوكيز

طريقة عمل كيكة الكوكيز السهلة

المقادير

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصودا : ملعقة صغيرة

-دقيق : 3 اكواب

- الزبدة : 200 حم (غير مذابة بدرجة حرارة الغرفة)

- الشوكولاتة : كوب ونصف (صغيرة الحجم)

- الشوكولاتة : حسب الرغبة (مذابة مع الكريمة / للحشو)

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

افردي ورق زبدة في قالبين كيك، وضعيهم جانباً.

اخفقي البيض في وعاء، ثم أضيفي السكر واخفقي حتى يكثف الخليط.

أضيفي الزبدة واخفقي المكونات جيداً .

نخّلي الدقيق، وأضيفيه مع البيكربونات الصودا وحركي بالملعقة جيداً.

أضيفي قطع الشوكولاتة واعجني بيديكِ جيداً حتى تتوزع قطع الشوكولاتة على كامل العجينة .

قسّمي العجينة إلى نصفين ومدّي كل نصف في قالب.

ضعي القوالب في الفرن لحوالي 20-25 دقيقة حتى النضج، ثم حمريها من الأعلى لدقيقة حتى تصبح ذهبية اللون.

احشي الشوكولاتة بين القالبين، ثم زيني كيكة الكوكيز بالشوكولاتة المذابة وقدميها.