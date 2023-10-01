الأحد 01 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

للجوع المفاجيء.. طريقة عمل فطيرة البطاطس المحشية بالجبنة

فطيرة البطاطس المحشية
فطيرة البطاطس المحشية بالجبنة

فطيرة البطاطس المحشية بالجبنة من الأكلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت عند الشعور بالجوع المفاجيء، فتتميز بمذاقها اللذيذ ومكوناتها المتوفرة في أغلب المنازل.

 

فطيرة البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل فطيرة البطاطس المحشية بالجبنة

المقادير

- البطاطس : 2 كوب (مهروسة)

- جبن فيتا : كوب

- الثوم : فصّان (مفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- دقيق : كوب

- بقسماط : كوب

- الزيت النباتي : حسب الحاجة (للقلي)

 

طريقة التحضير

ضعي البطاطس، والبقدونس، والملح، والفلفل الأسود، والثوم في وعاء، وقلّبي المكونات جيداً حتى تتجانس وتصبح كالعجين.

اصنعي كرات متساوية من عجين البطاطس واحشيها بالقليل من الجبن، ثم شكّليها على هيئة أقراص.

غمّسي الأقراص بالبيض المخفوق، ثم في الدقيق، ثم البقسماط.

سخني الزيت في مقلاة على النار، واقلي أقراص العجين حتى تصبح ذهبية اللون ثم صفّيها من الزيت وقدميها ساخنة.

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