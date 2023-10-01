تلاميذ يبدأن عامهم الدراسي بالرقص على أغنية مخصماك.. وتعليقات متباينة (فيديو)

أثار مقطع فيديو لتلاميذ يرقصون في أول يوم دراسة على أنغام أغنية "مخصماك"، ردود أفعال متباينة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد بعضهم بداية العام الدراسي بأغنية شعبية، بينما دافع آخرون عن حق الأطفال في الاستمتاع بيومهم الأول في المدرسة.

وفي الفيديو، يظهر مجموعة من التلاميذ في الصف الأول الابتدائي وهم يرددون كلمات الأغنية ويرقصن على إيقاعها، وسط توجيهات من معلمتهم.

وعلق أحد المتابعين على الفيديو قائلا: "هو فين علم مصر وتحيا جمهورية مصر العربية والسلام الوطني؟".

وقالت أخرى: "الحمد لله أنها مكنتش على أيامنا".

بينما قالت أخرى: "خلي العيال تتبسط بدل الاكتئاب".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن العام الدراسي الجديد 2023-2024 بدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023، ويستمر حتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.