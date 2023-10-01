9 أكتوبر.. استكمال محاكمة المحامي المتهم بالتعدي على صحفي حلوان

تواصل محكمة جنح حلوان، برئاسة المستشار محمود الشاعر، مُحاكمة المُحامي م م في اتهامه بالتعدي بالضرب على الصحفي أحمد الجمل في منزله واستعراض القوة والنفوذ يوم 9 أكتوبر المُقبل.

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وشهدت أول جلسات القضية حضور المُحامي محمد السبعاوي وكيلاً عن الزميل الصحفي أحمد الجمل وقدم المستندات الدالة علي صحة الاتهام والتعدي علي الصحفي.

وأكد السبعاوي على أنه طبقا لأوراق القضية فإن الزميل أحمد الجمل موقفه القانونى قوي في القضية في مواجهة المتهمين، حيث يوجد العديد من أدلة الاثبات منها فلاشة تحوى الواقعة بالكامل مصورة بالفيديو، فضلا عن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني وتقرير آخر صادر عن مستشفى حلوان العام أيضا خلاف شهود الواقعة.

وأكد دفاع الجمل أن التقرير الطبي يثبت إصابته بجرح قطعي أعلى الحاجب الأيمن. هو ما استلزم خياطة جراحية و ٥ غرز طبقا للتقرير الطبي الصادر عن مستشفى القصر العيني.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما توجه الزميل الصحفي أحمد الجمل إلى ديوان قسم شرطة حلوان لتحرير محضر في هذه الواقعة وأدلى بأقواله عما حدث مع المحامي المتهم، بسبب مشادة خاصة بإيجار المكتب ملك الثانى بالرغم من انتهاء عقد الإيجار بينهما منذ فترة.

حرر المجنى عليه محضرا حمل رقم 13000 جنح حلوان بعد أن قام المحامى بالاعتداء عليه بالضرب وأحدث إصابته وهى جرح قطعى بالوجه أعلى العين اليمنى والموصوف بالتقرير الطبي المرفق بالمحضر.