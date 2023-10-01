محامو حقوق الإنسان في إسواتيني: يقولون إنه يعيش في خوف

من غير المرجح أن تغير الانتخابات التشريعية التي أجريت في إسواتيني، المشهد السياسي في البلاد.

وباعتباره آخر نظام ملكي مطلق في أفريقيا، فإن البرلمان له دور استشاري فقط، وأولئك الذين يعارضون الملك يفعلون ذلك على مسؤوليتهم.

وهذا شيء يعرفه جيدا محامي حقوق الإنسان، سيبوسيسو نهلاباتسي، وقتل معلمه، ثولاني ماسيكو، بدم بارد أمام عائلته في يناير بينما كانوا يشاهدون مباراة لكرة القدم.

قال نهلاباتسي، إن عندما ترى تهديدا لشخص آخر تعرفه ، فهذا يعني أنه أيضا تهديد مباشر عليك" .

"لقد عملت مع ماسيكو لفترة طويلة جدا من الزمن، لقد كان أخي، وكان معلمي، لذا إذا جاء شخص ما وذبحه أمام زوجته وأطفاله، فهذا تهديد مباشر أو هجوم علي".

في حين أن المحامي البارز المؤيد للديمقراطية صدم العالم ، إلا أنه لم تحدث أي اعتقالات حتى الآن.

وقبل ساعات فقط من وفاة ماسيكو، حذر الملك مسواتي الثالث النشطاء الذين تحدوه من "ذرف الدموع" على "المرتزقة الذين يقتلونهم".

وأضاف نهلاباتسي، "كل يوم نعيش في خوف لأنك لا تعرف ما سيحدث بعد ذلك، ربما يريدون تهدئة العواصف ثم الانتقال إلى هدفهم التالي، أنت تعيش فقط لكل يوم وتتركه يمر حتى تتمكن من العيش في اليوم التالي أو اليوم التالي ".

في وقت وفاته ، كان ماسيكو يقود تحالفا واسعا من الحقوق السياسية والمدنية والجماعات الدينية التي تم إنشاؤها لتعزيز الحوار مع الملك.

والآن تولى نهلاباتسي المهمة الخطيرة المتمثلة في الدفاع عن النشطاء المؤيدين للديمقراطية في البلاد.

ودعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة ماسيكو.

في عام 2021 ، اهتزت إسواتيني بسبب الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية ، وقتل عشرات الأشخاص في حملة القمع اللاحقة من قبل قوات الأمن ، مما أثار أزمة سياسية.

اثنان من نواب المعارضة الذين انتخبوا في التصويت الأخير في عام 2018 هم الآن في السجن. والثالث في المنفى.