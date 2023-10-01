غداً..مُحاكمة شقيقين مُتهمين بإنهاء حياة عامل

تُواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الاثنين، مُحاكمة شقيقين على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة عامل لخلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر.

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وكانت جهات التحقيق وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3235 لسنة 2022 منشأة القناطر، واتهمتهما بحيازة سلاح ناري وبندقية آلية بدون ترخيص.

وأحالت جهات التحقيق المتهمين للمحاكمة الجنائية فى وقت سابق بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلا عمدا شخص وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم، كما أحرزا سلاحا ناريا وبندقية آلية.

وتم إعداد كمين للمتهمين، من قوة مباحث قطاع أكتوبر، وقوة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر وتم ضبط الجناة، وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.