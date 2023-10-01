سحب وأمطار خفيفة على شمال البلاد وجنوب سيناء

أوضحت آخر صور الأقمار الاصطناعية، أن هناك استمرارًا في وجود الغطاء السحابي على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبه سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق تكون غير مؤثرة.

طقس الإثنين:

يسود غدًا الإثنين طقس حار نهارًا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، معتدل الحرارة ليلًا، كما تنخفض نسب الرطوبة ليلًا على أغلب الأنحاء مما يعمل على الإحساس بانخفاض الحرارة، وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري مما يعمل على تلطيف الأجواء.

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء:

ويسود طقس غائم جزئي على القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

العوامل مؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس.

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي.

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.